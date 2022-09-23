Социальные пособия

👪 На универсальное пособие семьям с детьми направят 1,7 трлн рублей

Несколько пособий для семей с детьми с разными правилами выплаты объединяет в одно универсальное с едиными правилами. Его начнут платить с 2023 года.

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Но те, кто получает пособия на детей, рожденных до 31.12.2022, могут выбрать — получать по старым правилам или новым.

Пособие объединит:

  • выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;
  • пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах;
  • выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам;
  • пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивает Соцзащита;
  • пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивает ПФР.

Получать его будут семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека.

Размер пособия составит: 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Сейчас беременные получают 50% ПМ, а будут получать от 50% до 100%.

На выплату этого пособия направят 1,7 трлн рублей, сообщает Минтруд.

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