👪 На универсальное пособие семьям с детьми направят 1,7 трлн рублей

Но те, кто получает пособия на детей, рожденных до 31.12.2022, могут выбрать — получать по старым правилам или новым.
Пособие объединит:
- выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;
- пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах;
- выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам;
- пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивает Соцзащита;
- пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивает ПФР.
Получать его будут семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека.
Размер пособия составит: 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.
Сейчас беременные получают 50% ПМ, а будут получать от 50% до 100%.
На выплату этого пособия направят 1,7 трлн рублей, сообщает Минтруд.