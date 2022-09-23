👪 На универсальное пособие семьям с детьми направят 1,7 трлн рублей

Но те, кто получает пособия на детей, рожденных до 31.12.2022, могут выбрать — получать по старым правилам или новым.

Пособие объединит:

выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;

пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет;

выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах;

выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам;

пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивает Соцзащита;

пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивает ПФР.

Получать его будут семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит: 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Сейчас беременные получают 50% ПМ, а будут получать от 50% до 100%.

На выплату этого пособия направят 1,7 трлн рублей, сообщает Минтруд.