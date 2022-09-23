Чтобы засекретить свой баланс в ГИР БО, надо подать заявление

Новый бланк этого заявления скоро утвердят. Проект опубликован на федеральном портале.
Заявление состоит из титульного листа и листа, где надо указать год, с которого отчетность будет засекречена.
Правила ограничения доступа к бухотчетности утвердило Правительство.
Налоговики закроют бухотчетность компаний, которые:
- относятся к оборонно-промышленному комплексу;
- являются стратегическими;
- попали под иностранные санкции или вот-вот попадут.
Список санкционных компаний составит Минфин.
Новые правила заработают с 2023 года.
О правилах закрытия доступа к балансам в этом году читайте здесь.