Бухгалтерская отчетность

Чтобы засекретить свой баланс в ГИР БО, надо подать заявление

Ряд компаний имеет право ограничить доступ к своей бухотчетности в ГИР БО. Для этого им надо подать в ИФНС заявление.

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Новый бланк этого заявления скоро утвердят. Проект опубликован на федеральном портале.

Заявление состоит из титульного листа и листа, где надо указать год, с которого отчетность будет засекречена.

Правила ограничения доступа к бухотчетности утвердило Правительство.

Налоговики закроют бухотчетность компаний, которые:

  • относятся к оборонно-промышленному комплексу;
  • являются стратегическими;
  • попали под иностранные санкции или вот-вот попадут.

Список санкционных компаний составит Минфин.

Новые правила заработают с 2023 года.

О правилах закрытия доступа к балансам в этом году читайте здесь.

 

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