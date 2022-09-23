Мосбиржа может отказаться от конвертации доллар/рубль. Компании будут переключаться на юань

Доля расчетов в долларах при экспорте и импорте затухает, говорит председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов («Известия»).

Это еще один шаг к дедолларизации. Эксперты полагают, что, скорее всего, юань займет доминирующее место в расчетах между контрагентами. Этим сделкам будут сопутствовать операции по конвертации пары юань/рубль, доля такой конверсии возрастет многократно.

С 3 октября 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги британским фунтом.

Глобальные валюты постепенно теряют свои позиции в экономике РФ. Ведь все больше компаний и банков просто не могут бесперебойно проводить трансакции в этих валютах. В связи с этим растет доля юаня и других валют в операциях российских компаний. Так, постепенно растет доля сделок в рублях.