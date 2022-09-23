Общество

⚡ Работники IT, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. Их высшее образование пригодится здесь

Минобороны решило не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием, работающим в сферах IT, медиа и связи.

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Такое заявление уже сделали в Министерстве обороны, сообщает официальный телеграмм канал.

Кому положена отсрочка:

  • Специалистам, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
  • Специалистам, работающим в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
  • Специалистам, работающим в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции СМИ;
  • Специалистам, работающим в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Для получения отсрочки будут учитываться списки граждан, которые представят работодатели в Генеральный штаб ВС РФ.

Они должны иметь соответствующее образование и работать полный день.

Экстренная информация! Что делать работодателю из-за частичной мобилизации?

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