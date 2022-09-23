🔥 В ТК пропишут льготы мобилизованным и членам их семей

Поправки для самих мобилизованных такие:

сохранение рабочего места ;

; период, проведенный на военной службе, войдет в трудовой стаж ;

; оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий;

Есть еще льготы для членов семей таких военнослужащих:

преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата ;

; нельзя будет привлекать их к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия.

Эти изменения в ТК системно закрепят меры, уже предусмотренные постановлением Правительства, пояснили в «ЕР».

Напомним, накануне кабмин объявил о поправках в постановление об особенностях трудовых отношений. Сам документ пока не опубликован.

Теперь все новые трудовые правила будут прописаны прямо в ТК.