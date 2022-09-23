🔥 В ТК пропишут льготы мобилизованным и членам их семей

Поправки для самих мобилизованных такие:
- сохранение рабочего места;
- период, проведенный на военной службе, войдет в трудовой стаж;
- оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий;
Есть еще льготы для членов семей таких военнослужащих:
- преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата;
- нельзя будет привлекать их к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия.
Эти изменения в ТК системно закрепят меры, уже предусмотренные постановлением Правительства, пояснили в «ЕР».
Напомним, накануне кабмин объявил о поправках в постановление об особенностях трудовых отношений. Сам документ пока не опубликован.
Теперь все новые трудовые правила будут прописаны прямо в ТК.