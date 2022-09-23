Студенты-заочники рискуют попасть под мобилизацию. У вечерников – отсрочка

Студенты-заочники могут быть мобилизированы на спецоперацию, если призывная комиссия примет соответствующее решение. Такое разъяснение появилось на правительственном портале «Объясняем.рф».

Очников привлекать не планируют. Призыву по мобилизации не подлежат студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, при этом студент не должен пребывать в запасе. В свою очередь студенты, поступившие в магистратуру или аспирантуру после окончания бакалавриата, тоже получают отсрочку.

Студенты вечерних отделений не подпадут под частичную мобилизацию.

Минобороны сегодня отдельно прокомментировало отсрочку для тех, кто проходит первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях.