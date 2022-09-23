Тарифы ЖКХ проиндексируют 1 декабря. На восемь месяцев раньше срока

В этом году тарифы ЖКХ повысят дважды, со ссылкой на Минэкономразвития пишет «РГ».
Зато взамен правительство обещает не повышать тарифы полтора года, до июля 2024 года.
Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%.
Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля, посчитало Минэкономразвития.
Деньги потребовались заранее, чтобы обновить теплотрассы, водопроводы и других объекты.
Тарифы на наши соцсети отсутствуют. И греют они лучше.