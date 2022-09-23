Общество

Тарифы ЖКХ проиндексируют 1 декабря. На восемь месяцев раньше срока

Цены на коммунальные услуги проиндексируют уже 1 декабря 2022 года. Хотя запланированная дата – 1 июля 2023 года.

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В этом году тарифы ЖКХ повысят дважды, со ссылкой на Минэкономразвития пишет «РГ».

Зато взамен правительство обещает не повышать тарифы полтора года, до июля 2024 года.

Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%.

Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля, посчитало Минэкономразвития.

Деньги потребовались заранее, чтобы обновить теплотрассы, водопроводы и других объекты.

Тарифы на наши соцсети отсутствуют. И греют они лучше.

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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

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