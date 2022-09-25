С 4 октября «Авито» вводит сервисный сбор за доставку

«Авито» введет сбор за доставку с тех, кто продает товары через торговую площадку и использует «Авито Доставку», сообщает «VC.ru».

На начальном этапе стоимость сервисного сбора будет меньше 2% от стоимости сделки, для более легкого перехода.

Позднее его поднимут до 5 % от стоимости заказа.

Уже опубликованных объявлений эти изменения не коснутся, но если вы обновите объявление, то плата сервисный сбор появится.

Первыми категориями, в которых появился сервисный сбор стали «книги и журналы» и «коллекционирование».

Комиссия 2% будет действовать неопределенный срок.

Сервис «Авито Доставка» был запущен в 2018 году.

«Авито» умеет доставлять товары и для юрлиц.