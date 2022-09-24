⚡️За уклонение от военной службы будут давать до 10 лет. Путин подписал закон

Путин подписал Федеральный закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ, который вносит поправки в УК и УПК, которые касаются военной службы и исполнения гособоронзаказов.

В частности, теперь появится новое отягчающее обстоятельство для наказаний — если преступление совершено «в период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий или в условиях вооруженного конфликта». Раньше слова мобилизация там не было.

За уклонение от военной службы теперь могут дать до 10 лет (раньше срок был до семи лет), за неисполнение приказа начальника — до трех лет.

За сдачу в плен предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Изменения будут и за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу. Теперь за этот дадут до 8 лет или до 10 лет при ущербе от 5 млн рублей.