Общество

⚡ 300 тыс. рублей и освобождение от коммунальных платежей – каждому мобилизованному. Льготы, пособия, кредитные и налоговые каникулы, скидка на ОСАГО: законопроект

Призванные по мобилизации и их семьи могут надеяться на материальную поддержку от государства. В Госдуму поступил проект с предложением крупной выплаты, а также освобождением от оплаты жилья, коммунальных услуг и взносов на капремонт.

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Депутаты Госдумы от «Единой России» и КПРФ внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает единовременную выплату в 300 тыс. руб. для тех, кто попал под частичную мобилизацию. 

Предусмотренные меры поддержки являются расходными обязательствами РФ, отмечают авторы законопроекта. 

Проект также освобождает призванных на военную службу от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период мобилизации. А также позволяет не платить за жилые помещения, коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт.

Есть в проекте закона и другие льготы:
  • ежемесячное пособие до 3 лет для детей граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации;
  • пособие беременной жене мобилизованного гражданина;
  • освобождение от налога на имущество;
  • компенсация 50 % стоимости ОСАГО;
  • освобождение от платы за детский сад.
Депутаты также прописали отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации единственными специалистами в сельской местности. А также одному родителю или совершеннолетнему родному брату, или совершеннолетней родной сестре ребенка-инвалида, являющемуся единственным кормильцем в семье.

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