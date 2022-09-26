Основные средства

❗ Изменится классификатор основных средств

В классификатор ОС, утвержденный постановлением Правительства от 01.01.2022 № 1, внесут поправки. Для мусоровозов изменят срок использования.

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Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, добавят такую позицию:

Группа и срок использования

ОКОФ

Наименование

Примечание

Четвертая группа

(срок полезного использования свыше 5 до 7 лет)

310.29.10.59.131

Транспортное средство категории N, используемое
‎для перевозки твердых коммунальных отходов (мусоровоз)

-

Исключат такую позицию:

Группа и срок использования

ОКОФ

Наименование

Примечание

Пятая группа (срок полезного использования свыше 7 лет до 10 лет)

310.29.10.59.390

Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

мусоровозы

 

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