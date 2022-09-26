❗ Изменится классификатор основных средств

Проект опубликован на федеральном портале.
В частности, добавят такую позицию:
Группа и срок использования
ОКОФ
Наименование
Примечание
Четвертая группа
(срок полезного использования свыше 5 до 7 лет)
310.29.10.59.131
Транспортное средство категории N, используемое
-
Исключат такую позицию:
Группа и срок использования
ОКОФ
Наименование
Примечание
Пятая группа (срок полезного использования свыше 7 лет до 10 лет)
310.29.10.59.390
Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки
мусоровозы