Страховые риски для мобилизованных расширят. Перед каникулами еще надо решить, кто будет платить банку в случае увечья или гибели

Гибель мобилизованного не является страховым случаем по граждансиким полисам страхования и только страховая компания вправе решить платить по страховке или нет, пишут «Известия».

Когда гражданин поступает на военную службу, его обязательно страхуют за счет бюджетных средств.

Но эта страховка распространяется только на поддержку семьи в случае ранения или гибели мобилизованного.

Есть еще кредитные страховки. Многие, кого сейчас мобилизуют, платят по кредитам.

Уровень риска у мобилизованных граждан очень высокий, поэтому страховщики могут начать повышать тарифы.

А так как гибель плательщика кредита не является страховым случаем, то в случае смерти заемщика по долгам придется платить родственникам.

Не ясным остается и вопрос, что делать, если мобилизованный получил ранения и не может платить по долгам.

Чтобы исключить это, Общероссийский народный фронт направил в ЦБ письмо с просьбой расширить страховые риски для граждан, попавших под частичную мобилизацию.

Совет Федерации принял решение о предоставлении кредитных каникул мобилизованным.