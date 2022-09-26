Страховые взносы

❗ Стала известна единая предельная база по взносам в 2023 году

С 2023 года будет единый Социальный фонд (СФР), единый тариф взносов, единая база и единая предельная база. Предельная база составит 1 920 000 руб.

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Такой показатель заложен в проекте бюджета СФР, сообщает РБК.

Проект опубликован на федеральном портале, но пока без приложения и пояснительной записки.

В 2022 году предельная база составляет:

  • для взносов на ОПС — 1 565 000 руб.;
  • для взносов на ОСС — 1 032 000 руб.

В законе сказано, что для предельной базы на 2023 год берут за основу предельную базу по ОПС на 2022 год, которую индексируют на коэффициент роста средней зарплаты по стране.

В 2023 году в общем случае тариф будет такой:

  • до предельной базы — 30%;
  • свыше предельной базы — 15,1%.

Смотрите в нашей таблице, что изменится по тарифу и базе.

 

В 2022 году

В 2023 году

До базы

Свыше базы

До базы

Свыше базы

Тариф взносов на ОПС

22 %

10 %

30 %

15,1 %

Тариф взносов на ОМС

5,1 %

Тариф взносов на ОСС

2,9 %

нет

Предельная база

1 565 000

1 032 000

1 920 000

 

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