❗ Стала известна единая предельная база по взносам в 2023 году

Такой показатель заложен в проекте бюджета СФР, сообщает РБК.
Проект опубликован на федеральном портале, но пока без приложения и пояснительной записки.
В 2022 году предельная база составляет:
- для взносов на ОПС — 1 565 000 руб.;
- для взносов на ОСС — 1 032 000 руб.
В законе сказано, что для предельной базы на 2023 год берут за основу предельную базу по ОПС на 2022 год, которую индексируют на коэффициент роста средней зарплаты по стране.
В 2023 году в общем случае тариф будет такой:
- до предельной базы — 30%;
- свыше предельной базы — 15,1%.
Смотрите в нашей таблице, что изменится по тарифу и базе.
В 2022 году
В 2023 году
До базы
Свыше базы
До базы
Свыше базы
Тариф взносов на ОПС
22 %
10 %
30 %
15,1 %
Тариф взносов на ОМС
5,1 %
—
Тариф взносов на ОСС
2,9 %
нет
Предельная база
1 565 000
1 032 000
1 920 000