❗ Мобилизованным дадут трудовые льготы

О трудовых гарантиях для мобилизованных заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала, что подготовлены поправки в ТК.
Ранее об этих поправках рассказывали в «Единой России».
Они касаются всех категорий граждан, участвующих в спецоперации, — мобилизованных и контрактников-добровольцев.
Кроме того, гарантии будут и у членов семьи мобилизованного.
Если один родитель мобилизован, то другого с ребенком до 14 лет нельзя привлекать без его согласия к сверхурочным, командировкам.
Также Голикова заявила, что внесут поправки в списки работ для досрочного назначения страховой пенсии.
При оплате больничных в будущем период военной службы будет исключаться из расчетного периода.