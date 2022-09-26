👶 Пособие на рождение ребенка с февраля 2023 года проиндексируют до 23 тыс. рублей

Такие данные приводятся в пояснительной записке к проекту бюджета СФР, передает РИА Новости.
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составит до 8 630 рублей.
Пособие на рождение запланировано в таком размере:
- с 1 января 2023 года – 20 472,77 рубля;
- с 1 февраля – 23 011 рублей;
- с 1 января 2024 года – 23 011 рублей
- с 1 февраля 2024 года – 24 277 рублей;
- с 1 января 2025 года – 24 277 рублей
- с 1 февраля – 25 248 рублей.
О параметрах бюджета СФР читайте тут.