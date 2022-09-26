Студентов приглашают на стажировку в ЦБ. Максимум на полгода, но лучших возьмут в штат

Попасть на стажировку смогут студенты очной формы обучения последних курсов бакалавриата, специалитета или магистратуры, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Чтобы попасть на стажировку нужно пройти:

Онлайн-тестирование

Видеоинтервью

Собеседование

На стажировке студенты смогут поработать над реальными задачами.

График стажировки – гибкий. Лучшие студенты получат возможность устроиться в ЦБ на постоянную работу.

Пройти стажировку можно в Москве и еще 25 территориальных учреждениях Банка России уже с февраля 2023.

Заявки на стажировку принимают с 26 сентября по 23 октября 2022.