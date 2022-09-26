Мобилизация

Мошенники предлагают купить «белый» военный билет или справку о непригодности к военной службе

Потенциальных жертв злоумышленники ищут в социальных сетях, тематических каналах в мессенджерах. Опасность не только в том, что человек потеряет деньги. Непонятно, в чьи руки попадут персональные данные и как ими воспользуются.

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Мошенники обещают в течение 48 часов всего за 27 тыс. руб. обеспечить регистрацию в военкомате и изготовить все необходимые документы для пересечения границы, заявляют «РИА Новости».

Весь комплект документов мошенники могут направить заказным письмом или курьером.

От клиента запрашивают фотографию и копию всех страниц паспорта.

Получив деньги и документы, мошенник не выходит на связь, а человек, который передал информацию – теряет свои персональные данные.

«Мошенники специально участвуют в распространении информации, призванной вывести людей из равновесия и заставить совершать необдуманные, неправильные поступки», – прокомментировал ситуацию зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

Что известно о мобилизации на 26 сентября.

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Мобилизация

Мошенники предлагают купить «белый» военный билет или справку о непригодности к военной службе

Потенциальных жертв злоумышленники ищут в социальных сетях, тематических каналах в мессенджерах. Опасность не только в том, что человек потеряет деньги. Непонятно, в чьи руки попадут персональные данные и как ими воспользуются.

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