Новые ФСБУ. Ответим на все, что осталось непонятно

Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения Клерк проведет вебинар по новым ФСБУ.
Начало в 15:00 мск в Telegram
Осветим топ вопросов, которые часто встречаются в консультациях на Клерке, на курсах повышения квалификации, в обсуждениях под статьями и в чатах в Телеграм.
Приходите, обсудим:
- Сложности ФСБУ 5/2019 Запасы. Возможные упрощения в учете и специфика оценки запасов в отдельных ситуациях.
- Топ вопросов по основным средствам и капитальным вложениям (ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020).
- Нюансы учета аренды (ФСБУ 25/2018).
- ФСБУ 27/2021 Документы и документооборот.