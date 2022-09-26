Бухгалтерский учет

Новые ФСБУ. Ответим на все, что осталось непонятно

Завтра не пропустите вебинар по работе с новыми федеральными стандартами учета.

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Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения Клерк проведет вебинар по новым ФСБУ.

Начало в 15:00 мск в Telegram

Осветим топ вопросов, которые часто встречаются в консультациях на Клерке, на курсах повышения квалификации, в обсуждениях под статьями и в чатах в Телеграм.

Приходите, обсудим:

  • Сложности ФСБУ 5/2019 Запасы. Возможные упрощения в учете и специфика оценки запасов в отдельных ситуациях.
  • Топ вопросов по основным средствам и капитальным вложениям (ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020).
  • Нюансы учета аренды (ФСБУ 25/2018).
  • ФСБУ 27/2021 Документы и документооборот.

Вебинар бесплатный.

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Все про воинский учет по новым правилам на вебинаре:

• Информация в военкомат;
• Увольнения из-за призыва;
• Воинский учет в 1С;
• Заполнение карточек;

Уже 28 сентября.
Успейте записаться, пока есть места!
Всего 990 рублей вместо 2990.

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