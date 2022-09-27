Пилотам и инженерам гражданской авиации тоже могут дать отсрочку по мобилизации

Минобороны уже дало принципиальное согласие на эту отсрочку, со ссылкой на свои источники пишут «Известия».

Вероятно, Минтранс по примеру Минцифры будет готовить список профессий, не подлежащих призыву по частичной мобилизации.

Профильная авиационная Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта ранее попросила Минтранс дать отсрочку от призыва всем сотрудникам системообразующих организаций авиации, авиаремонта и авиапрома. По закону летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно занятые в перевозках, обслуживании и ремонте, имеют бронь. Но на практике повестки им приходят.

Напомним, что и малый бизнес просит выделить квоты для учредителей и директоров.