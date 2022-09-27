🔥 У мобилизованных будут кредитные каникулы. Проект прошел первое чтение

Призывники, оформившие кредиты до мобилизации, смогут получить по ним кредитные каникулы. Такие поправки были приняты на пленарном заседании в Госдуме в первом чтении.

Такое же право будет и у иждивенцев мобилизованных.

Когда закон примут, нужно обратиться в банк, чтобы заморозили платежи на время военной службы. Можно не отказываться от платежей, а попросить снизить их на время льготного периода.

Включить каникулы можно в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. И только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась.

Также законопроект предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели мобилизованного. Завтра проект будут рассматривать в окончательном чтении. И, скорее всего, примут.