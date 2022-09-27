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Приложение «Юла» исчезло из AppStore

Сервис частных объявлений «Юла» был удален из AppStore. Его владелец – VK.

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Приложение «Юла» с сервисом частных объявлений пропало из AppStore, сообщают «РБК».

По запросу в поиске магазин предлагает установить похожие приложения.

Разработчиком приложения было VK, приложения которого исчезли накануне.

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