Подать заявление на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний можно в специальном сервисе Минцифры

Сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации для сотрудников компаний в сфере IT и связи уже доступен на Госуслугах.
Заявление необходимо подать сотруднику самостоятельно.
Для получения услуги нужно:
- Иметь высшее образование по специальности из перечня, утвержденного Минцифры;
- Быть сотрудником аккредитованной IT-компании или лицензированного оператора связи;
- Загрузить диплом, документ воинского учета, сведения о должностных обязанностях и стаже работы, форму-подтверждение, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя компании.