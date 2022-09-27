Мобилизация

Подать заявление на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний можно в специальном сервисе Минцифры

Заявления уже можно подавать.

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Сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации для сотрудников компаний в сфере IT и связи уже доступен на Госуслугах.

Заявление необходимо подать сотруднику самостоятельно.

Для получения услуги нужно:

  • Иметь высшее образование по специальности из перечня, утвержденного Минцифры;
  • Быть сотрудником аккредитованной IT-компании или лицензированного оператора связи;
  • Загрузить диплом, документ воинского учета, сведения о должностных обязанностях и стаже работы, форму-подтверждение, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя компании.

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