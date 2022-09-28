Отчетность в ПФР

Для СЗВ-М важна дата фактического начала работы, а не дата трудового договора

Трудовые отношения возникают с момента допуска сотрудника к работе. На следующий месяц до 15 числа надо сдать СЗВ-М.

Версия для печати

ОПФР по Москве и Московской области в письме от 13.09.2022 № Т-110627/1-08/117013 разобрало ситуацию, когда сотрудник приступил к работе и только через 4 дня был заключен трудовой договор. Какая точка отсчета должна быть для сдачи СЗВ-М? Ведь эти даты могут быть в разных месяцах.

ПФР напомнил, что разрыв между началом работы и оформлением трудового договора должен быть не более 3 рабочих дней.

Сотрудника надо включать в СЗВ-М с месяца, в котором возникли трудовые отношения.

То есть значение имеет дата фактического начала работы.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

ЕАЭС

Как вести бизнес с Казахстаном

Многие компании сегодня в поисках новых рынков заключают договоры с компаниями из Казахстана. Поговорим сегодня о том, как правильно отрегулировать договорные отношения, как отчитаться и заплатить НДС по таким сделкам.

Как вести бизнес с Казахстаном

Повышение квалификации

Подотчет, командировки

НДФЛ при направлении в командировку в ЛДНР и последствия референдума

Рассматривается порядок обложения НДФЛ суточных работникам, направленным в командировку в Донецкую или Луганскую народные республики, а также последствия референдума о присоединении к России.

Мероприятия

Разместить
Маркировка товаров

Маркировка воды: какие изменения ждут бизнес с 1 ноября 2022 и в 2023 году

В этой статье мы рассмотрим, что изменится в работе с маркировкой для упакованной воды, более подробно разобрав будущие изменения, а также поговорим о положительных результатах и для чего маркировка нужна.

Маркировка воды: какие изменения ждут бизнес с 1 ноября 2022 и в 2023 году
Самозанятые

Что выбрать: ИП или самозанятость. Плюсы, минусы, особенности вывода денег

Перед начинающим бизнесменом встает вопрос, какой налоговый статус выбрать, чтобы легально вести свое небольшое дело. Правильность выбора зависит от четкого понимания и планирования бизнес-процессов, а также нюансов работы в определенном статусе и применяемой системе налогообложения.

Что выбрать: ИП или самозанятость. Плюсы, минусы, особенности вывода денег
Читать еще