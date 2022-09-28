Для СЗВ-М важна дата фактического начала работы, а не дата трудового договора

ОПФР по Москве и Московской области в письме от 13.09.2022 № Т-110627/1-08/117013 разобрало ситуацию, когда сотрудник приступил к работе и только через 4 дня был заключен трудовой договор. Какая точка отсчета должна быть для сдачи СЗВ-М? Ведь эти даты могут быть в разных месяцах.

ПФР напомнил, что разрыв между началом работы и оформлением трудового договора должен быть не более 3 рабочих дней.

Сотрудника надо включать в СЗВ-М с месяца, в котором возникли трудовые отношения.

То есть значение имеет дата фактического начала работы.