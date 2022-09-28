✍️ Новые ФСБУ ничего кардинально в налоговом регулировании не изменили. Бухгалтеры ошибаются, это не так

В Москве около 1 тыс. ИП и более 1,5 тыс. организаций, которые владеют недвижимым имуществом. Большинство из них – на упрощенке.

Если в 2022 году такие организации проигнорируют новые правила о пересчете остаточной стоимости, налоговики с удовольствием сделают это за них.

Организации на ОСНО, владеющим имуществом, налог по которому насчитывается по среднегодовой стоимости, с такой невнимательностью рискуют получить доначисления по налогу на имущество, штраф и пени.

Минфин уже неоднократно разъяснял, что для расчета налога на имущество организаций применяют нормы ФСБУ 6/2020.

Организациям на упрощенке независимо от того, по среднегодовой или по кадастровой стоимости они уплачивают налог на имущество, а также ИП на УСН тоже надо ответственно подойти к расчету стоимости ОС, чтобы не превысить лимит для УСН (150 млн. рублей).

Иначе им грозит переход с УСН на общую систему.

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Собрали и обсудим частые вопросы, которые задают на Клерке по новым стандартам.

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