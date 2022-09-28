В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы

В следующие два года бюджет страны будет дефицитным: в 2023 году -2% к ВВП, в 2024 году и 2025 году -1,4% и -0,7% соответственно.

Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.

Расходы федерального бюджета в следующем году запланировали на уровне 29 трлн руб., а доходы составят 26,13 трлн руб.

Расходы: в 2024 году составят 29,43 трлн руб., в 2025 году – 29,24 трлн руб. Доходы: в 2024 году – 29,43 трлн руб., а в 2025 году – 29,24 трлн руб.

Переход к уверенному росту экономики стоит в плане 2024 года на уровне выше 2%.

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2023–2025 годы 22 сентября. Мишустин тогда объявил, что федеральный бюджет на 2023 год сверстан с дефицитом 2,9 трлн руб., или 2% ВВП. Президент заявлял, что дефицит может оказаться меньше уровня, заложенного в проекте.