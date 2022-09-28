Петербургские работодатели сами решат, кого из их сотрудников мобилизуют

После сформировать списки работников, возможных для проведения мобилизационных мероприятий, сообщает портал «Фонтанка.ру».
Для этого предприниматели заполняют раздел «Мобилизационные мероприятия» на портале Центра развития и поддержки предпринимательства.
В нем есть 2 раздела:
- Критически важные сотрудники для функционирования предприятия;
- Сотрудники предприятия, возможные для проведения мобилизационных мероприятий.
Работодатели сами определяют, какие сотрудники попадут в первый список, а какие – во второй.
Губернатор Хабаровского края поручил расширить список системообразующих предприятий в регионе, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность.