Мобилизация

Петербургские работодатели сами решат, кого из их сотрудников мобилизуют

Власти Санкт-Петербурга предложили предпринимателям самостоятельно определить, какие сотрудники критически необходимы для предприятия.

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После сформировать списки работников, возможных для проведения мобилизационных мероприятий, сообщает портал «Фонтанка.ру».

Для этого предприниматели заполняют раздел «Мобилизационные мероприятия» на портале Центра развития и поддержки предпринимательства.

В нем есть 2 раздела:

  • Критически важные сотрудники для функционирования предприятия;
  • Сотрудники предприятия, возможные для проведения мобилизационных мероприятий.

Работодатели сами определяют, какие сотрудники попадут в первый список, а какие – во второй.

Губернатор Хабаровского края поручил расширить список системообразующих предприятий в регионе, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность.

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