Мобилизация

Объясняем.рф: предельный возраст мобилизации рядовых и сержантов – 50 лет

Предельный возраст призыва рядовых и сержантского состава — до 50 лет, младших офицеров — до 60 лет, старших офицеров — до 65 лет.

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Такое разъяснение дано сегодня на сайте «Объясняем.рф».

При этом в приоритетном порядке призываются:

  • рядовые и сержанты — до 35 лет;
  • младшие офицеры — до 50 лет;
  • старшие офицеры — до 55 лет.

Между тем ранее в Минобороны сообщали, что по закону подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.

Выходит, что либо портал допустил опечатку, либо круг лиц из числа рядовых и сержантов, подходящих под мобилизацию, гораздо шире (рядовые,сержанты 35-50 лет).

«Клерк» сделал запрос, об итогах мы сообщим, как только будут разъяснения.

По закону о мобилизации (от 26.02.1997 № 31-ФЗ) призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (п. 2 ст. 17).

По закону о воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998 № 53-ФЗ граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда (ст. 53):

Составы запаса (воинские звания)

Возраст граждан, пребывающих в запасе

Первый разряд

Второй разряд

Третий разряд

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы

до 35 лет

до 45 лет

до 50 лет

Младшие офицеры

до 50 лет

до 55 лет

до 60 лет

Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга

до 55 лет

до 60 лет

до 65 лет

Полковники, капитаны 1 ранга

до 60 лет

до 65 лет

  

Высшие офицеры

до 65 лет

до 70 лет

  

Таким образом, в законе есть норма о том, что рядовых могут призвать до 50 лет.

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