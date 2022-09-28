Объясняем.рф: предельный возраст мобилизации рядовых и сержантов – 50 лет

Такое разъяснение дано сегодня на сайте «Объясняем.рф».

При этом в приоритетном порядке призываются:

рядовые и сержанты — до 35 лет;

младшие офицеры — до 50 лет;

старшие офицеры — до 55 лет.

Между тем ранее в Минобороны сообщали, что по закону подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.

Выходит, что либо портал допустил опечатку, либо круг лиц из числа рядовых и сержантов, подходящих под мобилизацию, гораздо шире (рядовые,сержанты 35-50 лет).

«Клерк» сделал запрос, об итогах мы сообщим, как только будут разъяснения.

По закону о мобилизации (от 26.02.1997 № 31-ФЗ) призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (п. 2 ст. 17).

По закону о воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998 № 53-ФЗ граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда (ст. 53):

Составы запаса (воинские звания) Возраст граждан, пребывающих в запасе Первый разряд Второй разряд Третий разряд Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет до 45 лет до 50 лет Младшие офицеры до 50 лет до 55 лет до 60 лет Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга до 55 лет до 60 лет до 65 лет Полковники, капитаны 1 ранга до 60 лет до 65 лет Высшие офицеры до 65 лет до 70 лет

Таким образом, в законе есть норма о том, что рядовых могут призвать до 50 лет.