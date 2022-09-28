Объясняем.рф: предельный возраст мобилизации рядовых и сержантов – 50 лет

Такое разъяснение дано сегодня на сайте «Объясняем.рф».
При этом в приоритетном порядке призываются:
- рядовые и сержанты — до 35 лет;
- младшие офицеры — до 50 лет;
- старшие офицеры — до 55 лет.
Между тем ранее в Минобороны сообщали, что по закону подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
Выходит, что либо портал допустил опечатку, либо круг лиц из числа рядовых и сержантов, подходящих под мобилизацию, гораздо шире (рядовые,сержанты 35-50 лет).
«Клерк» сделал запрос, об итогах мы сообщим, как только будут разъяснения.
По закону о мобилизации (от 26.02.1997 № 31-ФЗ) призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (п. 2 ст. 17).
По закону о воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998 № 53-ФЗ граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда (ст. 53):
Составы запаса (воинские звания)
Возраст граждан, пребывающих в запасе
Первый разряд
Второй разряд
Третий разряд
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы
до 35 лет
до 45 лет
до 50 лет
Младшие офицеры
до 50 лет
до 55 лет
до 60 лет
Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга
до 55 лет
до 60 лет
до 65 лет
Полковники, капитаны 1 ранга
до 60 лет
до 65 лет
Высшие офицеры
до 65 лет
до 70 лет
Таким образом, в законе есть норма о том, что рядовых могут призвать до 50 лет.