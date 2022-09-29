Продавать недвижимость и транспорт на упрощенке опасно

Налоговики посчитали сделки схемой и доначислили первой компании налоги общего режима, пени и штрафы.

Компания спорила, но Арбитражные суды и Верховный суд не отменили решение инспекции – определение Верховного суда от 24.02.2022 № 301- ЭС21-29625 по делу № А28-17027/2019.

О сделке с продажей недвижимости или транспорта налоговики узнают сразу и смогут проанализировать цены. Между ФНС, Росреестром и ГИБДД есть электронный обмен документами.

Инспекторы знают примерную рыночную стоимость объектов, так как известна кадастровая стоимость недвижимости и фиксированная стоимость дорогостоящих транспортных средств.

На незаконную сделку указывает в том числе отсутствие деловой цели: промежуточная компания не использовала полученное имущество, а сразу его продавала.

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