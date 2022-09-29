Гражданам, состоящим на воинском учете, нельзя покидать место жительства без разрешения военкоматов

Все граждане, состоящие на воинском учете, с момента объявления мобилизации не могут выезжать с места жительства без разрешения военкоматов.

Такая норма закреплена в федеральном законе №31-ФЗ от 26.02.1997г. «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и о ней напомнил Вячеслав Володин, сообщает «РБК».

Некоторые российские регионы ввели запреты на выезд военнообязанных за пределы города или района, пишут «Ведомости».

Минобороны сообщило, что ограничений на передвижение граждан в России не предусматривается.