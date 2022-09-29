В 2023 году пенсии проиндексируют на 4,8%

В ведомстве напомнили, что в 2022 году пенсии повышали дважды. С 1 января 2023 года будет повышение еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем в размере 1 тыс. рублей.

«Таким образом суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)», – сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Средний размер пенсии увеличивался так:

с 01.01.2022 – до 19 017 руб.;

с 01.06.2022 – до 20 864 руб.;

с 01.01.2023 – до 21 864 руб.

Всего на выплату пенсий в 2023 году СФР направит свыше 9,5 трлн рублей.