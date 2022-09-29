С 2023 года вместо пяти пособий будет одно универсальное для беременных и семей с детьми. Проект уже в Думе

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.
Для определения права на пособие будут учитывать не только доходы, но и имущество.
Беременным пособие начнут платить после 20 недель беременности, но за период постановки на учет (не ранее чем с 6 недель).
На детей до 17 лет пособие будут платить со дня их рождения, если обратиться в течение 3 месяцев. В противном случае – со дня подачи заявления.
Новое пособие заменит те, что действуют сейчас:
- пособие беременным;
- пособие по уходу за ребенком неработающим;
- ежемесячную выплату на детей до 3 лет;
- ежемесячную выплату на ребенка с 3 до 7 лет включительно;
- ежемесячную денежную выплату на ребенка с 8 до 17 лет.