Транспорту из недружественных стран запретят перевозить грузы по территории России

Запрет распространяется на транспорт тех стран, которые ввели ограничительные меры по международным автоперевозкам в отношении России, пишет «Интерфакс».
Если правительство устанавливает запрет, то необходимо определить:
- Срок действия запрета;
- Перечень государств, которые ввели аналогичные ограничения против России;
- Виды перевозок, на которые ограничения будут распространяться;
- Условия перевозок, при которых запрет может быть снят.
С 8 апреля транспорту из России и республики Беларусь запрещена перевозка грузов по территории ЕС, в том числе транзитом.