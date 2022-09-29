Санкции 2022

Транспорту из недружественных стран запретят перевозить грузы по территории России

Президент подписал указ. Теперь правительство может ввести запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории России транспорту из недружественных стран.

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Запрет распространяется на транспорт тех стран, которые ввели ограничительные меры по международным автоперевозкам в отношении России, пишет «Интерфакс».

Если правительство устанавливает запрет, то необходимо определить:

  • Срок действия запрета;
  • Перечень государств, которые ввели аналогичные ограничения против России;
  • Виды перевозок, на которые ограничения будут распространяться;
  • Условия перевозок, при которых запрет может быть снят.

С 8 апреля транспорту из России и республики Беларусь запрещена перевозка грузов по территории ЕС, в том числе транзитом.

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