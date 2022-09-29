Мобилизация

МФЦ не выдают повестки мужчинам

Сделать это может только военкомат или уполномоченное им лицо, предъявив удостоверение.

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Московские МФЦ получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 35 лет, написал сегодня «Forbes». В их новости не представлено каких-либо доказательств в подкрепление сказанного. И мы смеем сомневаться в правдивости информации.

По закону № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» повестку могут вручить сотрудники военного комиссариата или ответственные за военно-учетную работу сотрудники организации, где работает или учится гражданин.

Если сотрудника МФЦ вдруг уполномочили бы выдавать повестки, то это можно сделать в отношении конкретного гражданина, который подпадает под призыв, а не поголовно всех мужчин, обратившихся в МФЦ за паспортом.

Мы позвонили по телефону во Флагманский офис ЮЗАО города Москвы, где нам подтвердили, что сотрудники МФЦ не уполномочены выдавать повестки.

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