Частичная мобилизация: кого заберут, кого точно нет и что все это значит

Что случилось

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации, связанной со специальной военной операцией в Украине.

Указ начал действовать уже сегодня.

В новейшей истории России мобилизация объявлена впервые.

Какие документы смотреть

Указ Президента № 647 от 21 сентября 2022 года можно скачать тут. Там формулировка о частичной мобилизации звучит так:

«1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».

В самом начале документа есть ссылки на другие нормативные акты, на основе которых указ составлен. Это:

Разберемся, что все это значит (точнее, на какие вопросы можно ответить уже сейчас).

Что такое мобилизация

Вопреки распространенному мнению, мобилизация — это не просто отправка на военную службу отдельных категорий граждан.

В законе № 61-ФЗ сказано, что мобилизация — это перевод:

экономики РФ и субъектов РФ;

органов государственной власти и местного самоуправления, а также организаций

на работу в условиях военного времени.

Кроме того, при мобилизации Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования переводятся на организацию и состав военного времени.

Иными словами, указ президента изменяет жизнь не только призываемых на военную службу, но и перестройку работы целых организаций и отраслей.

О том, что может поменяться в работе организаций, связанных с ОПК или гособоронзаказом, мы писали здесь. Работникам, в частности, будут принудительно отменять и переносить отпуска, если сроки по ГОЗ горят. Перечень таких организаций ОПК и заключивших ГОЗ утвердит Минпромторг.

По этому поводу можно почитать Постановление Правительства от 01.08.2022 № 1365.

Что касается самого призыва на военную службу в ходе мобилизации, то происходить он будет через повестки. Об этом далее.

Что такое частичная мобилизация

Важное уточнение: согласно все тому же 61-ФЗ, мобилизация в России может быть как общей (когда все вооруженные силы переводятся в полную боевую готовность), так и частичной. Указ Путина предполагает второй ее вариант.

То есть призыву на военную службу подлежит очень ограниченное число россиян.

Что известно на данный момент и кого мобилизуют

Указ о частичной мобилизации никак не регламентирует ни количество призываемых, ни их категории, ни сроки окончания мобилизации. При этом многие заметили, что в указе отсутствует некий седьмой пункт, который на сайте Кремля помечен как «для служебного пользования».

Большинство ответов на вопросы сегодня основаны на словах государственных деятелей и чиновников. Вот основные.

Кого мобилизуют?

Критерии есть в тексте обращения Владимира Путина:

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Узнать код такой военно-учетной специальности, звание и категорию учета можно в военном билете, если гражданин РФ находится в запасе.

Подтвердил информацию министр обороны России Сергей Шойгу в интервью журналистам:

«Это не какие-то люди, которые никогда и ничего не видели про армию... Это действительно те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных Силах, имеют боевой опыт».

Сколько это человек?

Шойгу оценил количество подлежащих призыву сейчас в 300 тысяч человек и назвал эту цифру всего одним процентом «от общего мобилизационного ресурса».

Кого точно не мобилизуют?

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что «ограниченно годных к службе призывать не будут». Добавим и цитату от министра обороны:

«...ни о каких мобилизациях, призывов студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и идти не будет ни при каких условиях».

По закону о мобилизации призывать нельзя граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Всех остальных призвать могут в таком порядке:

Наконец, есть категории россиян, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Это:

признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем — но если они нуждаются в постороннем постоянном уходе по заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы. Или они — инвалиды I группы, и при отсутствии других лиц, обязанных их содержать;

являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных их содержать;

имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;

имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

Постскриптум. В девятом пункте указа Путина приводится такая формулировка: «Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях)». Но определять, кто именно попадает под эту категорию, будет правительство РФ.

Как происходит мобилизация?

Призывом по мобилизации после начала действия указа президента занимаются специальные мобилизационные органы — например, комиссии.

Дальше подлежащему мобилизации приходит официальная повестка от военкомата. Затем человеку нужно:

явиться в военкомат для определения своего предназначения в период мобилизации и в военное время;

выполнять все предписания, как указанные в повестке, так и в дальнейшем полученные от военкомата.

Самые нужные извлечения из законов о мобилизации для призывника прописаны в военном билете (на последней странице):

Какие вопросы остаются

Это, конечно, прежде всего вопрос о сроках мобилизации. Пока он открыт.