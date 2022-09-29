Малому бизнесу не придется платить за СОУТ

Предложение по процедуре самодекларирования озвучил глава Минтруда Антон Котяков.
Работодатель будет проводить такую спецоценку вместе с работниками.
Разработают специальный чек-лист из 27 вопросов, которые отражают возможное наличие вредных физических, химических, биологических факторов и факторов трудового процесса на рабочем месте.
С ответами работодателя знакомится работник. Если опасностей не выявлено, компания сможет подать декларацию — то есть, самозадекларировать условия труда.
Если выявлены вредные факторы — придется привлечь аккредитованную организацию для проведения измерений.