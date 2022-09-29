Охрана труда

Малому бизнесу не придется платить за СОУТ

Спецоценку условия труда, выявление потенциально вредных и опасных производственных факторов компании малого бизнеса смогут провести самостоятельно, не нанимая сторонние фирмы.

Версия для печати

Предложение по процедуре самодекларирования озвучил глава Минтруда Антон Котяков.

Работодатель будет проводить такую спецоценку вместе с работниками.

Разработают специальный чек-лист из 27 вопросов, которые отражают возможное наличие вредных физических, химических, биологических факторов и факторов трудового процесса на рабочем месте.

С ответами работодателя знакомится работник. Если опасностей не выявлено, компания сможет подать декларацию — то есть, самозадекларировать условия труда.

Если выявлены вредные факторы — придется привлечь аккредитованную организацию для проведения измерений.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Повышение квалификации

Бухгалтеры советуют, как в 1С провести приостановку трудового договора

Трудовой договор мобилизованного сотрудника приостанавливается. Стаж идет, а зарплаты нет. В 1С пока нет специальных настроек для такого кадрового мероприятия, а зарплату за сентябрь уже надо начислять. Бухгалтеры предлагают свои варианты.

Мероприятия

Разместить
Налоговая отчетность

ФНС не приняла электронный отчет. Коды ошибок в уведомлении, как исправить

На данный момент многие организации сдают отчетность в электронном виде. Это удобно, да и в рамках норм законодательства некоторые фирмы просто обязаны сдавать отчетность электронно. Однако зачастую ФНС не принимает отчеты в связи с ошибками. Расскажем что делать и как исправить ошибки.

ФНС не приняла электронный отчет. Коды ошибок в уведомлении, как исправить
Мобилизация

Трудовой договор с мобилизованным нельзя расторгать

Я уже говорил, что есть два законопроекта, которые в ближайшее время могут стать законами. И в соответствии с которыми, если человека мобилизовали, то действие трудовых договоров приостанавливаются.

Трудовой договор с мобилизованным нельзя расторгать
Трудовые отношения

Перевод сотрудников на дистанционную работу

Мир меняется. Меняются обстоятельства. Два года назад коронавирус задал тренд удаленной работы. Многим такой формат пришелся по вкусу, и сегодня работа на удаленке стала привычным явлением. Особенно для тех лиц, которые работают на российские компании, но находятся за пределами РФ. Расскажем работодателям, как правильно оформить перевод на удаленку.

Перевод сотрудников на дистанционную работу
Читать еще