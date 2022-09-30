Банки

Эмигрантов не будут отслеживать по безналичным платежам

Чтобы получить справку из банка обо всех операциях по счету, нужно решение суда.

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После объявления о частичной мобилизации распространилась информация, что за всеми уехавшими гражданами могут следить через банковские операции, пишет «Ъ».

В законе о банках и банковской деятельности указано, что справки по операциям, счетам и вкладам физлиц выдаются только на основании судебного решения.

Получить судебное решение могут органы внутренних дел, только если докажут в суде, что человек, по которому запрашивается информация, совершил или готовится совершить преступление. У остальных риски должны быть минимальными.

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