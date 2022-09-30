По стране отзывают повестки из военкомата. Их уже получили в Москве, Тюмени, Белгороде и ЯНАО

После жалоб граждан на ошибочно выписанные повестки были проведены проверки и повестки отзывают.

Москвичи уже получили уведомления об аннулировании повесток, сообщает «ТАСС».

Такие документы разносят представители столичных префектур.

Ошибочно мобилизованных тюменцев тоже вернули домой, пишет «72.ру». Среди них многодетный отец, воспитывающий четырех детей.

С начала частичной мобилизации в ЯНАО аннулировали 8 повесток, в том числе студентам, сообщается на «URA.RU». Аннулировать удалось повестки отцу-одиночке, парню с сахарным диабетом, мужчине, который ухажиает за своими пожилыми родителями.

В Белгородской области более 100 человек вернулись домой, их повестки тоже аннулированы.

А в Петербурге продолжаются мобилизационные мероприятия, пока вручены только 8 тысяч повесток, сообщает «Фонтанка.ру».

Президент поручил разобраться с ошибками при мобилизации.