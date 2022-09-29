✋ Путин: ошибки мобилизации исправить. Призыву подлежат только люди с военным опытом

Президент Путин потребовал без суеты разобраться «со всем этим». Речь идет о призывниках по частичной мобилизации, которых направили на СВО, а боевого опыта у них нет.

Все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и критерии. Призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, это требование должно выполняться неукоснительно», – заявил президент РФ в ходе выступления на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Путин потребовал разбираться в каждом конкретном случае, исправить все ошибки и не допускать их впредь.

Многодетные отцы, вышедшие из призывного возраста, кто страдают от хронических болезней – их нужно вернуть домой.

Генпрокурору поручили реагировать на каждый сигнал.

Напомним, что предельный возраст мобилизации рядовых и сержантов – 50 лет.