Мобилизация

✋ Путин: ошибки мобилизации исправить. Призыву подлежат только люди с военным опытом

Президент потребовал исправить все нарушения, допущенные во время мобилизации. И вернуть домой людей, если окажется, что их призвали неправомерно.

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Президент Путин потребовал без суеты разобраться «со всем этим». Речь идет о призывниках по частичной мобилизации, которых направили на СВО, а боевого опыта у них нет.

Все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и критерии. Призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, это требование должно выполняться неукоснительно», – заявил президент РФ в ходе выступления на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Путин потребовал разбираться в каждом конкретном случае, исправить все ошибки и не допускать их впредь.

Многодетные отцы, вышедшие из призывного возраста, кто страдают от хронических болезней – их нужно вернуть домой.

Генпрокурору поручили реагировать на каждый сигнал.

 

Напомним, что предельный возраст мобилизации рядовых и сержантов – 50 лет.

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