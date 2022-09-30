Налоговики направили физлицам 41 миллион бумажных уведомлений и еще 27 млн электронных

Всего направляется 68,4 млн уведомлений. Из них:

41,1 млн — на бумаге по почте заказными письмами;

27,3 млн — в электронном виде через личные кабинеты.

Общий объем начислений налогов во всех уведомлениях составил 323 млрд руб. (+7,9% к 2021 году).

В ФНС озвучили основные изменения этого года.

Для расчета транспортного налога по дорогим авто использован обновленный перечень автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. (туда дополнительно включены такие марки и модели автомобилей, как Skoda KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER Business VIP Long).

По земельному налогу в 52 регионах применены новые результаты кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2021 года.

По налогу на имущество во всех регионах в качестве налоговой базы применена кадастровая стоимость.