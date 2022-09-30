Мобилизованный предприниматель может досрочно завершить социальный контракт

Социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности или развитие личного подсобного хозяйства заключается, как правило, на год, сообщает портал «Объясняем.рф».
Если предприниматель, получивший социальный контракт, призван в рамках частичной мобилизации, то его необходимо обратиться в органы социальной защиты.
Органы соцзащиты примут решение, что делать с социальным контрактом:
- Приостановить действие социального контракта, если он был заключен совсем недавно;
- Принять решение о досрочным завершении социального контракта по уважительной причине.
Если соцконтракт будет завершен досрочно, то оставшиеся деньги гражданин может передать членам семьи, например, для продолжения деятельности.
Что такое социальный контракт и как получить деньги на открытие бизнеса.