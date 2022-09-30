Субсидии для бизнеса

Мобилизованный предприниматель может досрочно завершить социальный контракт

Или приостановить его, если средства были получены совсем недавно.

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Социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности или развитие личного подсобного хозяйства заключается, как правило, на год, сообщает портал «Объясняем.рф».

Если предприниматель, получивший социальный контракт, призван в рамках частичной мобилизации, то его необходимо обратиться в органы социальной защиты.

Органы соцзащиты примут решение, что делать с социальным контрактом:

  1. Приостановить действие социального контракта, если он был заключен совсем недавно;
  2. Принять решение о досрочным завершении социального контракта по уважительной причине.

Если соцконтракт будет завершен досрочно, то оставшиеся деньги гражданин может передать членам семьи, например, для продолжения деятельности.

Что такое социальный контракт и как получить деньги на открытие бизнеса.

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