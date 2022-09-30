США ввели новый пакет санкций против юридических и физических лиц, в том числе Александра Новака и родственников Дмитрия Медведева

Под санкциями оказались члены семей министра обороны Сергея Шойгу, главы Росгвардии Виктора Золотова, спикера совета Федерации Валентины Матвиенко, премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда совета безопасности Дмитрия Медведева, сообщается на официальном сайте минфина США.

В санкционном списке США также глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова и вице-премьер Александр Новак.

Теперь под санкциями США и весь Совет Федерации, а также члены Госдумы.

В санкционном списке юридические лица: АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие предприятия и связанные с ними лица.

Санкции объявили после подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.