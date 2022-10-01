Индивидуальный предприниматель

Мобилизованных ИП предлагают освободить от фиксированных взносов

После мобилизации ИП получает статус военнослужащего, а им запрещено вести предпринимательскую деятельность. Если ИП не успеет подать заявление о «закрытии», он автоматически с момента призыва будет нарушать закон. Это хотят исправить.

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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект.

В пояснительной записке перечислены негативные последствия экстренного «закрытия ИП»:

  • фактическая потеря бизнеса, который создавался долгое время;
  • ущерб деловой репутации;
  • финансовые и имущественные потери;
  • потеря рабочих мест для наемных сотрудников ИП.

В качестве решения проблемы предлагают назначать управляющего, который будет вести дела, пока ИП находится на военной службе. При этом статус ИП сохранится.

Также на время военной службы по мобилизации предлагают освободить ИП от фиксированных взносов. Поправки разработали в статью 430 НК РФ.

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