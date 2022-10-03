Транспортный налог

Если у московской фирмы есть вертолет в Хабаровске, платить за него налог надо в Москву

За воздушные суда транспортный налог платят по месту нахождения компании-собственника. Если компания находится не в России, тогда налог платят по месту госрегистрации транспортного средства.

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Разъяснение дает ФНС в письме от 27.09.2022 № БС-3-21/10433@.

Налоговики рассмотрели ситуацию, когда место базирования воздушного судна (г. Хабаровск) не совпадает с местом нахождения организации (г. Москва), на которую оно зарегистрировано.

В этом случае уплата транспортного налога и авансовых платежей по нему должна быть по налоговым ставкам в бюджет по месту нахождения организации — собственника воздушного судна.

То есть, платить за воздушное судно, которое находится в Хабаровске, надо по московским ставкам в бюджет Москвы.

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