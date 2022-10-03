Мобилизация

Меры поддержки предпринимателей в условиях частичной мобилизации готовят в Правительстве

Государство поможет решить сложности связанные с логистикой и обязательствами по субсидиям. А вот отсрочка от призыва пока не обсуждается.

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Первый пакет мер для урегулирования сложностей, возникших у малого бизнеса, уже отработан и находится на финальной стадии согласования, пишет «РБК».

Правительство интересует, как процесс мобилизации влияет на работу малого и среднего бизнеса:

  • На возможность работать компании;
  • На возможность выполнять кредитные и договорные обязательства;
  • Какие возникли проблемы с поставкой товаров и логистикой;
  • Есть ли риски невыполнения обязательств по грантам и субсидиям перед государством.

Первые меры поддержки направлены на решение этих проблем.

Вопрос с отсрочкой или бронью от частичной мобилизации пока не обсуждался.

На прошлой неделе предприниматели направили в Правительство обращение с просьбой отсрочки от частичной мобилизации.

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