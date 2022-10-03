Меры поддержки предпринимателей в условиях частичной мобилизации готовят в Правительстве

Первый пакет мер для урегулирования сложностей, возникших у малого бизнеса, уже отработан и находится на финальной стадии согласования, пишет «РБК».
Правительство интересует, как процесс мобилизации влияет на работу малого и среднего бизнеса:
- На возможность работать компании;
- На возможность выполнять кредитные и договорные обязательства;
- Какие возникли проблемы с поставкой товаров и логистикой;
- Есть ли риски невыполнения обязательств по грантам и субсидиям перед государством.
Первые меры поддержки направлены на решение этих проблем.
Вопрос с отсрочкой или бронью от частичной мобилизации пока не обсуждался.
На прошлой неделе предприниматели направили в Правительство обращение с просьбой отсрочки от частичной мобилизации.