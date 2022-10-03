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Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля

Взаимоотношения между компаниями и налоговиками, процедуры проверок, обжалования решений налоговой в апелляционном и судебном порядках, сложны. Если не знаете особенности, к примеру, приемы контролеров во время выемки, рискуете завалить дело.

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Опоздали с выдачей документов, нет подтверждения, что документы выдавали налоговой, не знали, что можно или с нарушением сроков подали возражения на акт проверки – в суде очень сложно будет доказать, что налоговики при проверки видели, но не учли принципиальные данные.

А если не доказать, что этот важный документ был на проверке и должен был быть исследован и учтен, суд может не принять его во внимание.

Оценивая оспариваемое решение, суд исследует только те доказательства, на основании которых и было вынесено оспариваемое решение.

Вот только один пример. А таких нюансов в процессе проверки бывает десятки. Мы расскажем о самых принципиальных и научим законным способам противостоять давлению налоговиков и не доводить до уголовной и субсидиарной ответственности.

15 октября 2022 г. стартует новый поток на курсе о налоговых проверках.

Один из авторов курса Иван Кузнецов – бывший работник ОБЭП и нынешний руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант.

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