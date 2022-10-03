Бывшие магазины в ТЦ могут отдать новым офисам МФЦ и «Почте России»

Трафик в торговых центрах за последние недели сентября снизился от 8% до 40%, сообщают «Известия».

Уже 27 сентября среднее число посетителей ТЦ сократилось на 8% в регионах и на 13% в Москве.

Обороты ритейлеров тоже заметно сократились от 10% до 20%.

В целом с начала года трафик в торговых центрах снизился на 5%.

Минпромторг предложил меры поддержки:

Если магазины арендуют площади на объектах госсобственности, то можно предоставить отсрочку по аренде, отменить земельный налог, снизить налог на имущество или зафиксировать коммунальные платежи;

В торговых центрах можно расположить дополнительные офисы МФЦ, «Почту России», спортивные или оздоровительные секции, что привлечет дополнительных посетителей.

Ритейлеры отметили, что люди стали тратить меньше денег на одежду, а больше на еду.