Курсы валют

ЦБ РФ разработал доппроцедуры установки курсов валют: на основе банковской отчетности и данных цифровых платформ внебиржевых торгов

ЦБ разработал дополнительные процедуры для установления официальных курсов иностранных валют.

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Для точного отражения ситуации на рынке ЦБ предложил дополнительные процедуры для установления курса иностранных валют по отношению к рублю, сообщается в пресс-службе ведомства.

Для более точного установления курса будут использоваться альтернативные источники данных:

  • Банковская отчетность;
  • Цифровые платформы внебиржевых торгов.

Проект указания опубликован на сайте.

Альтернативный вариант понадобился, потому что биржевые торги недружественными валютами в любой момент могут прекратиться из-за санкций. Рынок ждал санкций США против Национального клирингового центра, которые лишат Мосбиржу возможности торговать долларом. Но пока этого не произошло.

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