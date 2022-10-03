ЦБ РФ разработал доппроцедуры установки курсов валют: на основе банковской отчетности и данных цифровых платформ внебиржевых торгов

Для точного отражения ситуации на рынке ЦБ предложил дополнительные процедуры для установления курса иностранных валют по отношению к рублю, сообщается в пресс-службе ведомства.

Для более точного установления курса будут использоваться альтернативные источники данных:

Банковская отчетность;

Цифровые платформы внебиржевых торгов.

Проект указания опубликован на сайте.

Альтернативный вариант понадобился, потому что биржевые торги недружественными валютами в любой момент могут прекратиться из-за санкций. Рынок ждал санкций США против Национального клирингового центра, которые лишат Мосбиржу возможности торговать долларом. Но пока этого не произошло.