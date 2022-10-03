Временный порядок приемки квартир дольщиками продлен до середины 2023 года

Закон о защите прав потребителей во временном порядке приемки квартир не работает, пишет «Российская газета».

Если при приемке квартиры были обнаружены существенные нарушения (нет окон или сантехники), то по временному порядку перед подписанием документа о передаче недвижимости нужно составить дефектный акт при участии специалиста с профильным образованием.

Если же нарушения несущественные (трещина на окне, например), то это нужно указать в акте приема-передачи имущества.

В течение 60 дней застройщик обязан устранить все найденные нарушения за свой счет.

Если этого не произойдет, то суд снизит стоимость договора долевого участия на сумму выявленных недостатков.

Такой порядок будет действовать до второго полугодия 2023.