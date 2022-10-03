Банки

Россияне не хотят покупать иностранную валюту и предпочитают хранить сбережения в рублях

Только 8% граждан хранят накопления в долларах, 10% – в юанях, а 64% – в российских рублях.

Версия для печати

Даже если бы у людей была возможность покупать доллары и евро, 80% россиян от нее бы отказались, пишет «РБК».

Только 13% сообщили, что хотели бы приобрести валюту, а у 4% есть доллары и евро.

В основном интерес к западной валюте проявляют люди в возрасте от 18 до 34 лет, меньше всего заинтересованы в евро и долларах люди от 45 до 59 лет.

Многие (44%) отметили, что хотели бы хранить сбережения не в валюте, а в недвижимости, акциях или драгоценных металлах.

Многие отказались от хранения сбережений и вывели деньги с банковских счетов.

Спрос на наличность вырос в 9 раз.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Повышение квалификации

Краудфандинг

Рынок краудфандинга снова замедлился. Это связано с оттоком кадров и снижением уровня инвестиций

Почти все компании, которые занимаются краудфандингом, имеют статус аккредитованных IT-компаний и сейчас они заняты оформлением отсрочки для своих сотрудников.

Мероприятия

Разместить
Самозанятые

Почему самозанятые боятся ЭДО. И как их разубедить

С введением НПД бизнес сразу понял выгоду сотрудничества с самозанятыми. Проблемой этого взаимодействия для заказчиков остается получение закрывающих документов. Автоматически формировать и получать закрывающие документы поможет ЭДО, но не все самозанятые соглашаются на него. Разберем, почему они его так боятся и как их разубедить.

Почему самозанятые боятся ЭДО. И как их разубедить
АУСН

Как открыть бизнес на АУСН в 2022 году

С 1 июля стартовал новый налоговый эксперимент, протестировать который могут вновь созданные компании и впервые зарегистрированные предприниматели, а с 01.01.2023 года — все остальные компании. Мы подготовили пошаговую инструкцию, как открыть бизнес на АУСН.

Как открыть бизнес на АУСН в 2022 году
Читать еще