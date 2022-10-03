Россияне не хотят покупать иностранную валюту и предпочитают хранить сбережения в рублях

Даже если бы у людей была возможность покупать доллары и евро, 80% россиян от нее бы отказались, пишет «РБК».

Только 13% сообщили, что хотели бы приобрести валюту, а у 4% есть доллары и евро.

В основном интерес к западной валюте проявляют люди в возрасте от 18 до 34 лет, меньше всего заинтересованы в евро и долларах люди от 45 до 59 лет.

Многие (44%) отметили, что хотели бы хранить сбережения не в валюте, а в недвижимости, акциях или драгоценных металлах.

Многие отказались от хранения сбережений и вывели деньги с банковских счетов.

Спрос на наличность вырос в 9 раз.