Больничные

В 2023 году за месяц болезни можно получить по больничному до 83,2 тыс. рублей

В следующем году увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности.

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Напомним, оплата больничных зависит от продолжительности страхового стажа работника и начисленной зарплаты за 2 предыдущих года. При этом есть потолок — предельная база по взносам на ОСС.

Минтруд озвучил, какое максимальное пособие будет в 2023 году:

  • 83 204 рубля в месяц при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка);
  • 66 564 рубля в месяц при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка);
  • 49 923 рубля в месяц при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка).

В этом году потолок пособия за месяц при стаже от 8 лет составляет 78 207 руб.

Максимальное пособие зависит от предельной базы.

Она составила:

  • за 2022 год — 1 032 000 руб.;
  • за 2021 год — 966 000 руб.

Средний дневной заработок считают так: (966 000 + 1 032 000) / 730 = 2 736,99 руб.

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